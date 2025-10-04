Фермин Алдегер: Марко беше много бърз в края

Фермин Алдегер беше начело в първите 12.5 обиколки на спринта на пистата „Мандалика“ в Индонезия, но в крайна завърши на второто място зад Марко Бедзеки.

След финала пилотът на Грезини Дукати призна, че неговият съперник просто е бил много бърз в края и намекна, че не е имал реален шанс да го задържи зад себе си. Все пак испанецът каза, че утре ще направи всичко по силите си, за да се бори за победата в дългото състезание на остров Ломбок.

„В края на краищата трябва да сме доволни. Още един подиум със сигурност е голям резултат, но със сигурност не е забавно, след като водих състезанието с доста добро темпо и загубих победата в последната обиколка. Утре ще имаме още един шанс. Марко и Априлия определено вършат много добра работа този уикенд, в последните обиколки той беше много по-бърз от мен, но ние няма да се предадем и утре ще пробваме пак“, каза Алдегер.

