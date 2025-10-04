Чиликов: Футболистите осъзнават, че ни очаква важен двубой

Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов заяви, че Етър обикновено играе офанзивно и резултатно срещу неговия отбор и вкарва с лекота голове. Затова той очаква тежък мач между двата тима. Те излизат един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на Втора лига на 5 октомври, неделя, от 16:00 часа на Градския стадион в Русе.

"Отборът на Етър надгради с привличането на двама нови нападатели и е различен от това, което показа в контролата срещу нас през лятото, когато загубихме с 0:1. Похвалното е, че нашите футболисти тренират отговорно с настроение. Всички са здрави. Осъзнават, че ни очаква важен двубой. Готови сме и се надявам да направим един добър мач", сподели Чиликов пред БТА.

30 минути преди началото на двубоя ще бъдат отбелязани 50 години от победата на Дунав срещу италианския Рома с 1:0 от турнира за Купата на УЕФА. Ветераните, сред които Игнат Младенов, Благой Далев, Иван Въжаров, Тодор Тодоров, Павел Малинов, Людмил Александров, Никола Христов, Стоян Илиев, Валентин Николаев, победили в Русе на 1 октомври 1975 година римския отбор, ще получат плакети и почетни грамоти от областния управител Драгомир Драганов.