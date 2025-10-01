Дунав пусна в продажба билети за мача с Етър

Популярни
  1 окт 2025
Билетите за предстоящия мач на Дунав срещу Етър в Русе се продават вече онлайн на платформата fan.fcdunav.bg, а по-късно тази седмица се очаква да са достъпни и във фен магазина на входа на зала "Дунав" на улица "Околчица" 6. Това съобщиха от русенския футболен клуб.

Срещата от 11-ия кръг на Втора лига ще се играе на 5 октомври, неделя, от 16:00 часа на "Градския стадион" в Русе. Главен рефер на двубоя ще бъде Любослав Любомиров, а негови асистенти Асен Крумов и Алекс Крушков.

