  3. Промениха датата и часа на мач от Втора лига

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 1200
  • 3

Спортно-техническата комисия към БФС обяви, че има промяна в един от предстоящите мачове от Втора лига. Срещата от 11-ия кръг между Дунав (Русе) и Етър ще се играе в неделя (5 октомври) от 16:00 часа вместо в събота (4 октомври) от 18:00 часа. Причината е, че в събота стадионът в Русе е зает.

Дунав е лидер във Втора лига 25 точки след осем победи и едно равенство. Етър от своя страна е 12-ти с 8 пункта и няма победа от три кръга насам.

