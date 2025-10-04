Популярни
Тейлър Суифт пее за Реал Мадрид в новия си албум

  • 4 окт 2025 | 01:57
  • 371
  • 1
Тейлър Суифт пее за Реал Мадрид в новия си албум

Американската суперзвезда Тейлър Суифт пее и за Реал Мадрид в парчето си Wish list от новия си албум, озаглавен The Life of a Showgirl, който излезе официално днес. Певицата, която има над 288 милиона последователи в Инстаграм, цитира испанския клуб, който е спечелил 15 пъти Шампионската лига.

"Те искат тази свобода, да живеят извън системата. Те искат тези три кучета, които наричат свои деца. Те искат всичко. Те искат договор с Реал Мадрид", се пее в парчето. Така Тейлър Суифт смята Реал Мадрид за символ на алчността и на материализма, редом до живота на яхта, слънчевите очила Balenciaga и "Златната палма". Американката споделя, че не иска нищо друго, освен да създаде щастливо семейство с приятели си - състезателя по американски футбол Травис Келси.

Тейлър Суифт е пяла няколко пъти пред напълно изпълнения стадион на Реал Мадрид "Сантяго Бернабеу".

Тейлър Суифт признава, че именно Wish list е любимото парче в новия й албум. "Това е последното парче, което направихме. Когато го завършихме, си казах: "О, свършихме. Добро е, завършихме с това. Това е последната песен", каза американската звезда пред британското радио "Харт".

