  2. Реал Мадрид
  3. Мбапе подобри постижение на Зидан

Мбапе подобри постижение на Зидан

  • 1 окт 2025 | 04:29
  • 3752
  • 0

Килиан Мбапе отново беше решаващият играч за Реал Мадрид. Френският нападател отбеляза хеттрик при разгромната победа с 5:0 като гост на Кайрат (Алмати) в Казахстан. Головете паднаха в 25-ата (дузпа), 52-ата и 74-ата минута. Сред голмайсторите се разписаха още Едуардо Камавинга (83) и Браим Диас (90+3).

Благодарение на попаденията си в Казахстан, Мбапе изравни Зинедин Зидан във вечната класация на голмайсторите на Реал Мадрид в Шампионската лига на УЕФА. Разликата? Той достигна тази граница много по-бързо от легендарния „Зизу“ и надмина играчи като Гонсало Игуаин или Анхел Ди Мария. Легендарният футболист, оттеглил се през 2006 г., постигна това в 45 мача, докато французинът, дошъл от ПСЖ, успя да го изравни само в 15 срещи.

Въпреки това, абсолютен лидер на клуба в това състезание остава Кристиано Роналдо със 105 гола в 101 мача за Реал Мадрид.

Мбапе се изкачва и във вечната класация на Шампионската лига. С 59 гола той заема 7-о място за всички времена, изравнявайки се с Андрий Шевченко и на един гол зад холандеца Рууд ван Нистелрой. Французинът вече има и 4 хеттрика в състезанието, като само Кристиано Роналдо и Лионел Меси имат повече (по 8 всеки).

От началото на сезона 26-годишният голмайстор е във вихъра си. До момента той е с най-много голове в Шампионската лига (5). Има най-много решаващи приноси (5). Отбелязал е общо 14 гола, като има и 2 асистенции в 11 мача за клуб и национален отбор през 2025 г. Освен това той е с 5 от 5 реализирани дузпи.

Снимки: Imago

