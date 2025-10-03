Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

Славия победи Локомотив (София) с 2:0 в мач от 11-ия кръг на efbet Лига, но след успеха стана ясно, че тлеещото напрежение между Венцеслав Стефанов и треньора Златомир Загорчич отново е на дневен ред.

"Доволен съм. Спечелихме", започна Заги, след което бе помолен да коментира думи на президента на клуба Венцеслав Стефанов, който похвали отбора след успеха, коментирайки, че "белите" както са последни, така могат да станат и първи.



"Браво на него. Нямам представа какво има предвид. Не се виждам с този човек.

Всеки мач се опитваме да го спечелим. В много от срещите не успяхме, но днес вкарахме два гола и победихме. Не мога да коментирам първия ни гол, защото трябва да погледна видеото. Ще имаме контрола в паузата, но не знам срещу кого. Ще гледаме някои хора да наваксат кондиционно. Илиян Стефанов и Исак се завръщат след тежки контузии", каза Загорчич, след което бе попитан защо не се вижда с президента на клуба.

"Не знам защо не се виждаме с президента. Аз винаги имам желание да се видим", разясни треньорът на "белите", който прорукува, че получилият повиквателна за националния отбор на България Кристиян Стоянов скоро ще се пребори за титулярно място при "трикольорите".

"Кристиян Стоянов е уникално момче, заслужава да играе за националния отбор. Надявам се да изиграе минути. С времето той ще стане титуляр в националния отбор на България", завърши Златомир Загорчич.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов