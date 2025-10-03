Популярни
Белчев: Нелепа грешка ни лиши от победата

  3 окт 2025
Наставникът на Септември Стамен Белчев бе разочарован от пропуснатата победа в последната секунда и равенството 2:2 срещу Локомотив (Пловдив). Специалистът смята, че тимът му е заслужавал успехът.

"Всички сме много разочаровани от резултата, но искам да поздравя футболистите за усилията и начина, по който играха през второто полувреме. Тази нелепа грешка ни лиши от три точки, но се надявам бързо да забравим мача и да продължим напред. Мачът бе равностоен, но според мен заслужавахме победата. Случва се на всеки да направи грешка, но индивидуалните пропуски се оказват фатални и ни костват ценни точки, които не отразяват реалната сила на отбора. Нашият тим има потенциал, бяхме в оптимален състав и трябва да изглеждаме по-добре на терена, да се изкачваме в класирането и да се подобряваме занапред. Не са ми поставяни ултиматуми. Гледам да бъда полезен с уменията и знанията си, а ръководството преценява ситуацията.“

