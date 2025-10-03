Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Фриц с трудно начало в Шанхай

Фриц с трудно начало в Шанхай

  • 3 окт 2025 | 20:17
  • 344
  • 0
Поставеният под номер 5 в основната схема Тейлър Фриц се класира за третия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" на твърди кортове в Шанхай (Китай) с награден фонд над 9 милиона долара.

Американецът постигна труден успех над Фабиан Марожан (Унгария) с 2:6, 7:6(4), 7:6(1) за 2:23 часа.

Фриц загуби първия сет, след като допусна два пробива, но в следващите две части успя да спечели след тайбрек, след като в 12-ия гейм на третия сет пропиля два мачбола.

В третия кръг той ще играе срещу Джовани Мпечи Перикар (Франция), който спечели срещу Лука Нарди (Италия) с 6:3, 7:6(4).

Номер 11 в схемата Каспер Рууд (Норвегия) отпадна след поражение от Зизу Бергс (Белгия) с 3:6, 7:5, 4:1 и отказ на Рууд заради физически проблеми след повече от два часа на корта.

Джокович надви Чилич в битка на ветераните
Джокович надви Чилич в битка на ветераните

По-рано днес четирикратният шампион Новак Джокович стартира с победа на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай (Китай).

Снимки: Imago

