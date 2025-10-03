Джокович надви Чилич в битка на ветераните

Новак Джокович заложи на „старомодна“ тактика в петък вечер на "Мастърс"-а в Шанхай, където победи Марин Чилич с 7:6(2), 6:4 и даде силен старт на опита си за рекордна пета титла в турнира.

Следвайки примера на Иван Лендъл, Джокович използва трик с дървени стърготини върху ръцете си, за да се справи с влажността, която затрудняваше захвата му в началото. Той трябваше да устои и на тежките удари на Чилич, който само в първия сет реализира 20 уинъра. Въпреки че изглеждаше, че е усукал гърба си в третия гейм на втория сет, Джокович удряше чисто от двете страни и извоюва трудна победа за час и 55 минути.

„Мъчих се да намеря ритъма си от основната линия“, призна Джокович. „Не ми достигаха мачове — последният ми беше на US Open — и срещнах много тежко начало срещу Марин, който, когато усеща топката, е много опасен и може да победи всеки. Той не ми даде време да дишам, така че мисля, че се измъкнах от неприятности с добро сервиране, което, разбира се, ме прави щастлив.“

Въпреки последните проблеми с физическата форма, включително трудности по време на US Open миналия месец, ефективността на Джокович отново бе налице. Срещу Чилич, на когото вече води с 20-2 в директните им сблъсъци, сърбинът за пореден път показа необичайната си способност да повишава нивото си, когато е нужно.

Препълнената зала го посрещна с бурни аплодисменти, а сред зрителите бяха 10-ият поставен Холгер Руне и сънародникът му Хамад Медйедович. Това бе първото участие на Джокович в турнир от тура след полуфиналната му загуба от Карлос Алкарас на US Open. Връщайки се в Шанхай за първи път след поражението от Яник Синер във финала миналата година, Джокович може да се срещне отново с италианеца, ако и двамата стигнат до полуфиналите през 2025 г. Следващият му съперник е Яник Ханфман, който продължи добрата си серия от квалификациите и изненадващо елиминира 25-ия поставен Франсис Тиафо.

Със своя 40-и спечелен мач в Шанхай, Джокович стана първият тенисист с 40 или повече победи на шест различни турнира от сериите "Мастърс" от въвеждането им през 1990 г. (Рим – 68, Индиън Уелс – 51, Париж – 50, Маями – 49, Синсинати – 45).

Novak loves Shanghai 🇨🇳



The moment he collected his record 40th win at the event and first at this level since March 💪#RolexShagnhaiMasters pic.twitter.com/2uLl3o8HIh — Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2025

С обща възраст от 79 години и 139 дни, двубоят между Джокович и Чилич беше мачът между най-възрастни съперници в основна схема на "Мастърс" от 1990 г. насам — доказателство за издръжливостта и дълголетието и на двамата. Джокович държи рекорда за най-много седмици като №1 в света (428), а Чилич, бивш №3, остава в историята с триумфа си на US Open 2014 и общо 21 титли от тура.

„Огромно уважение към Марин, към всичко, което е постигнал, и към това какъв човек е“, каза Джокович. „Разбираме се отлично извън корта, познаваме се от толкова много години. Последният ни мач беше преди три години, така че е страхотно да го видя отново да играе на такова ниво.“