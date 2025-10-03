Погба е близо до завръщането си в игра

Треньорът на Монако Ади Хютер потвърди на пресконференцията си днес, че халфът Пол Погба няма да бъде в състава за предстоящото дерби с Ница, както и, че вероятно ще се върне в игра срещу Анже на 18 октомври след паузата за националните отбори.

"Погба все повече навлиза във форма. Целта ни беше да попадне в състава за мача с Ница, но може би е малко рано. Най-вероятно това ще остане за следващата среща с Анже след паузата, Надявам се да е в групата. Той все още участва само в част от заниманията. Както се досещате, това отнеме време, но се приближаваме към завръщането му. Той беше с нас в съблекалнята в последните мачове, окуражава отбора, дава съвети на младите. По време на паузата сигурно ще има пълноценни тренировки, като се опитваме да го натоварваме постепенно, като вероятно ще играе 15-20 минути срещу Анже", каза още Ади Хютер.

