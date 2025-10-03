Фермин Лопес нетърпелив за завръщането си в игра

Атакуващият полузащитник на Барселона Фермин Лопес е нетърпелив за завръщането си на терена, пише испанският вестник "Спорт". 22-годишният футболист лекува мускулна контузия от края на септември, но вече е подновил индивидуални тренировки. Очаква се той да се върне в игра след паузата за националните отбори за мача на каталунския гранд срещу Жирона на 18 октомври от поредния кръг на Ла Лига. От началото на сезона Лопес се разписа на два пъти в пет мача за Барселона. През лятото към испанеца имаше интерес от страна на Челси, но Фермин Лопес отхвърли варианта за трансфер.

Завръщането на "Камп Ноу" отново се отлага, обявиха от Барселона

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages