Маркес след двете падания: Не е най-добрият начин да отпразнувам титлата

Само няколко дни, след като си гарантира световната титла в MotoGP за 2025 година, Марк Маркес регистрира своя най-слаб петъчен ден от началото на сезона.

Бедзеки излезе начело в Индонезия, шампионът Маркес извън топ 10 след две падания

Пилотът на Дукати се класира пети в първата свободна тренировка в Индонезия, след което остана едва 11-ти в официална тренировка на „Мандалика“, в която направи и две падания. Така за първи път от началото на годината Маркес ще трябва да участва в първата фаза на квалификацията, в която компания ще му правят още съотборникът му Франческо Баная, Франко Морбидели и Фабио Ди Джанантонио.

„Не е най-добрият начин да отпразнувам титлата. Малко съм скован. След второто падане целта ми беше просто да завърша сесията. В началото на последната серия аз бях в топ 10, но проблемът беше, че имахме три жълти флага подред. След това, в четвъртата обиколка, потенциалът на гумите вече беше заминал. Но моят приоритет беше да не падам повече, защото днес нямах най-доброто усещане. Утре ще опитаме отново.



„Когато сцеплението на гумите е ниско, дори и добрият контрол не може да помогне. Когато започнах да изправям мотор, аз започнах да губя сцепление под наклон, а тогава нещата стават по-трудни.



„Започнах уикенда оптимистично, но това не е моята писта. Просто искам този уикенд да мине и да дойде Австралия. Разбира се, че ще се опитам, утре ще започна да натискам и може да катастрофирам отново, защото няма как да съм на пистата и просто да се пазя да не падна.



„Ще натисна, но от 11-то място е трудно да стигнеш директно до челото. Особено с Марко, който направо летеше с Априлия днес. Ако завършим в топ 5, ще бъде успех.



„Ще бъде трудно да изляза от първата фаза на квалификацията, в нея ще има много бързи пилоти. Нека да видим къде ще сме утре сутринта“, каза испанецът.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

