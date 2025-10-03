Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Маркес след двете падания: Не е най-добрият начин да отпразнувам титлата

Маркес след двете падания: Не е най-добрият начин да отпразнувам титлата

  • 3 окт 2025 | 14:27
  • 366
  • 0

Само няколко дни, след като си гарантира световната титла в MotoGP за 2025 година, Марк Маркес регистрира своя най-слаб петъчен ден от началото на сезона.

Бедзеки излезе начело в Индонезия, шампионът Маркес извън топ 10 след две падания
Бедзеки излезе начело в Индонезия, шампионът Маркес извън топ 10 след две падания

Пилотът на Дукати се класира пети в първата свободна тренировка в Индонезия, след което остана едва 11-ти в официална тренировка на „Мандалика“, в която направи и две падания. Така за първи път от началото на годината Маркес ще трябва да участва в първата фаза на квалификацията, в която компания ще му правят още съотборникът му Франческо Баная, Франко Морбидели и Фабио Ди Джанантонио.

„Не е най-добрият начин да отпразнувам титлата. Малко съм скован. След второто падане целта ми беше просто да завърша сесията. В началото на последната серия аз бях в топ 10, но проблемът беше, че имахме три жълти флага подред. След това, в четвъртата обиколка, потенциалът на гумите вече беше заминал. Но моят приоритет беше да не падам повече, защото днес нямах най-доброто усещане. Утре ще опитаме отново.

„Когато сцеплението на гумите е ниско, дори и добрият контрол не може да помогне. Когато започнах да изправям мотор, аз започнах да губя сцепление под наклон, а тогава нещата стават по-трудни.

„Започнах уикенда оптимистично, но това не е моята писта. Просто искам този уикенд да мине и да дойде Австралия. Разбира се, че ще се опитам, утре ще започна да натискам и може да катастрофирам отново, защото няма как да съм на пистата и просто да се пазя да не падна.

„Ще натисна, но от 11-то място е трудно да стигнеш директно до челото. Особено с Марко, който направо летеше с Априлия днес. Ако завършим в топ 5, ще бъде успех.

„Ще бъде трудно да изляза от първата фаза на квалификацията, в нея ще има много бързи пилоти. Нека да видим къде ще сме утре сутринта“, каза испанецът.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

КТМ стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за MotoGP

КТМ стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за MotoGP

  • 3 окт 2025 | 15:36
  • 235
  • 0
Инженерът на Макс сравни Формула 1 с битка с крокодили

Инженерът на Макс сравни Формула 1 с битка с крокодили

  • 3 окт 2025 | 13:55
  • 640
  • 0
Как се готвят пилотите за жегата в Сингапур?

Как се готвят пилотите за жегата в Сингапур?

  • 3 окт 2025 | 13:47
  • 399
  • 0
Гран При на Сингапур: Специален старт в календара на Формула 1

Гран При на Сингапур: Специален старт в календара на Формула 1

  • 3 окт 2025 | 13:46
  • 439
  • 0
Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

  • 3 окт 2025 | 13:35
  • 3018
  • 0
Кими Антонели си постави ясна цел до края на сезона във Формула 1

Кими Антонели си постави ясна цел до края на сезона във Формула 1

  • 3 окт 2025 | 12:15
  • 505
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 1851
  • 2
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 21934
  • 75
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 10108
  • 24
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 2635
  • 0
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 6551
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 4792
  • 6