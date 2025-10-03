Кими Антонели си постави ясна цел до края на сезона във Формула 1

Новобранецът в отбора на Мерцедес Андреа Кими Антонели си постави ясна цел, която да следва до края на дебютния му сезон във Формула 1.

Италианецът имаше доста тежки състезания в Европа, в които взе само три точки, след като финишира десети в Унгария и девети пред родна публика на „Монца“. Веднага след напускането на Стария континент Антонели направи своя най-силен уикенд от подиума си в Канада насам, финиширайки четвърти в Гран При на Азербайджан.

A moment this Kimi fan won’t forget for a loooong time! 🤩 pic.twitter.com/EjcMn6Am5A — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 2, 2025

А преди началото на уикенда за Гран При на Сингапур Антонели заяви пред медиите, че се надява този уикенд в Баку да отбележи промяна в тенденцията в неговото представяне. Неговата цел ще бъде това да се запази и във финалните седем кръга от сезона.

„Определено Баку беше това, от което имах нужда като резултат. Той промени инерцията, а и тенденцията. Очевидно преди това аз бях в негативна серия и имах нужда от добър резултат. Сега целта ще бъде да постигам такива резултати по-постоянно и да се опитам да се представяме още по-добре. Но определено Баку беше много добре.



„След състезанието бяха малко разочарован, защото наистина исках подиума и бях много близо до него през цялото време. Но няколко дни по-късно погледнах уикенда като цяло и прецених, че той е бил положителен. От гледна точка подхода и подготовката беше добър стандарт. Ще се опитам да го следвам този уикенд и в остатъка от сезона“, каза Антонели пред репортерите на „Марина Бей“.

Снимки: Gettyimages