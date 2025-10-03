Баскетболът на Локомотив събира цялото "черно-бяло" семейство

По инициатива на БК Локомотив Пловдив цялото "черно-бяло" семейство ще се събере заедно на първия мач на отбора в Sesame Национална баскетболна лига. В дебютната среща на 6 октомври (понеделник) от 19:15 ч. в зала „Сила“, баскетболният Локомотив ще излезе срещу Черно море Тича, аплодиран от всички клубове, носещи името Локомотив.

Сред тях ще бъдат ПФК Локомотив Пловдив, ВК Локомотив Авиа, както и представители на шах, плуване, бокс, борба, лека атлетика, ръгби и тенис. Към тях ще се присъединят и приятелите от Марица Волей. Всеки ще бъде там, за да подкрепи отбора, да сподели емоцията и да покаже какво означава да си част от една сплотена общност.

„Днес доказваме на цяла България, че общността Локомотив Пловдив е най-консолидираната спортна общност в страната“, заяви президентът на Локо Пд Евелин Парасков.

„Нашата общност е сплотена, защото за нас Локомотив Пловдив не е просто спортен клуб, а начин на живот. Обединяват ни не само успехите на терена, а и общите ценности, традиции и взаимната подкрепа. Това, че феновете застават зад всяка кауза и всеки "черно-бял" отбор, прави общността ни уникална!“, допълни председателят на фенклуба на Локо Атанас Нейков.

"Когато Локомотив Пловдив излиза на паркета, не се изправя сам. Зад него стои всеки, който носи "черно-белия" дух в себе си. Именно тази сила превръща клуба не просто в отбор, а в победител.

БК Локомотив Пловдив кани всички фенове и пловдивчани да бъдат част от този исторически момент и да подкрепят отбора в първия му мач в НБЛ", обявиха от клуба.