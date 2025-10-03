Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Баскетболът на Локомотив събира цялото "черно-бяло" семейство

Баскетболът на Локомотив събира цялото "черно-бяло" семейство

  • 3 окт 2025 | 10:34
  • 459
  • 1
Баскетболът на Локомотив събира цялото "черно-бяло" семейство

По инициатива на БК Локомотив Пловдив цялото "черно-бяло" семейство ще се събере заедно на първия мач на отбора в Sesame Национална баскетболна лига. В дебютната среща на 6 октомври (понеделник) от 19:15 ч. в зала „Сила“, баскетболният Локомотив ще излезе срещу Черно море Тича, аплодиран от всички клубове, носещи името Локомотив.

Сред тях ще бъдат ПФК Локомотив Пловдив, ВК Локомотив Авиа, както и представители на шах, плуване, бокс, борба, лека атлетика, ръгби и тенис. Към тях ще се присъединят и приятелите от Марица Волей. Всеки ще бъде там, за да подкрепи отбора, да сподели емоцията и да покаже какво означава да си част от една сплотена общност.

„Днес доказваме на цяла България, че общността Локомотив Пловдив е най-консолидираната спортна общност в страната“, заяви президентът на Локо Пд Евелин Парасков.

„Нашата общност е сплотена, защото за нас Локомотив Пловдив не е просто спортен клуб, а начин на живот. Обединяват ни не само успехите на терена, а и общите ценности, традиции и взаимната подкрепа. Това, че феновете застават зад всяка кауза и всеки "черно-бял" отбор, прави общността ни уникална!“, допълни председателят на фенклуба на Локо Атанас Нейков.

"Когато Локомотив Пловдив излиза на паркета, не се изправя сам. Зад него стои всеки, който носи "черно-белия" дух в себе си. Именно тази сила превръща клуба не просто в отбор, а в победител.

БК Локомотив Пловдив кани всички фенове и пловдивчани да бъдат част от този исторически момент и да подкрепят отбора в първия му мач в НБЛ", обявиха от клуба.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Евролигата продължава с нова порция интригуващи битки

Евролигата продължава с нова порция интригуващи битки

  • 3 окт 2025 | 07:00
  • 2117
  • 0
Барцокас: Подходихме напълно погрешно към второто полувреме

Барцокас: Подходихме напълно погрешно към второто полувреме

  • 3 окт 2025 | 03:56
  • 872
  • 0
Партизан хвърли на вятъра преднина от 20 точки, но все пак се справи с Олимпия Милано

Партизан хвърли на вятъра преднина от 20 точки, но все пак се справи с Олимпия Милано

  • 3 окт 2025 | 01:17
  • 750
  • 0
Отличен Милър-Макинтайър не стигна на Цървена звезда, световен шампион съсипа белградчани с 9 тройки

Отличен Милър-Макинтайър не стигна на Цървена звезда, световен шампион съсипа белградчани с 9 тройки

  • 3 окт 2025 | 00:48
  • 2238
  • 0
Три страхотни сблъсъка в Евролигата тази вечер, ето как завършиха

Три страхотни сблъсъка в Евролигата тази вечер, ето как завършиха

  • 2 окт 2025 | 23:55
  • 7267
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29773
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 12475
  • 45
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 5771
  • 21
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 1423
  • 1
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1755
  • 3
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 4341
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29773
  • 8