Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Черно море се подсили с играч от G-Лигата

Черно море се подсили с играч от G-Лигата

  • 30 сеп 2025 | 15:13
  • 1496
  • 6
Черно море се подсили с играч от G-Лигата

Отборът на Черно море Тича завърши селекцията си за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. След като спечелиха Суперкупата преди два дни, "моряците" подсилиха още повече състава си, добавяйки 207-сантиметров център.

Американският баскетболист Деанте Джонсън, който идва от G-Лигата вече е част от варненския тим, акто най-вероятно ще вземе участие и в първия мач за сезона срещу Локомотив Пловдив на 6 октомври в зала "Сила".

" Деанте Джонсън се присъединява към редиците ни като център. С физика, присъствие под коша и опит, той е готов да даде своето за новите ни цели.
През сезон 2024/25 Деанте игра за Grand Rapids Gold в G League и регистрира следните средни показатели: 3.4 точки на мач, 2.3 борби, 0.6 асистенции. Процент стрелба от игра: 56.3%, Свободни хвърляния: 70.4 %.:, написаха от клуба в официалните си профили в социалните мрежи.

Пред това Черно море Тича добави за новия сезон имената на Георги Боянов, Венцислав Петков, Ламонт Уест, Алонзо Гафни и Джелани Уотсън-Гейл.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Душан Алимпиевич може да замени Светислав Пешич начело на Сърбия

Душан Алимпиевич може да замени Светислав Пешич начело на Сърбия

  • 30 сеп 2025 | 13:10
  • 472
  • 0
Олимпиакос започва в Евролигата, Везенков с първи точки

Олимпиакос започва в Евролигата, Везенков с първи точки

  • 30 сеп 2025 | 21:25
  • 5223
  • 1
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14202
  • 1
Евролигата се завръща с първи седем вълнуващи битки

Евролигата се завръща с първи седем вълнуващи битки

  • 30 сеп 2025 | 19:00
  • 4626
  • 1
Йокич иска в Нъгетс до края на кариерата си

Йокич иска в Нъгетс до края на кариерата си

  • 30 сеп 2025 | 05:02
  • 3280
  • 0
Най-добрите трансфери, които промениха баланса в тазгодишната Евролига

Най-добрите трансфери, които промениха баланса в тазгодишната Евролига

  • 30 сеп 2025 | 03:26
  • 2980
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97714
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31270
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14202
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8221
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20065
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427303
  • 14