Черно море се подсили с играч от G-Лигата

Отборът на Черно море Тича завърши селекцията си за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. След като спечелиха Суперкупата преди два дни, "моряците" подсилиха още повече състава си, добавяйки 207-сантиметров център.

Американският баскетболист Деанте Джонсън, който идва от G-Лигата вече е част от варненския тим, акто най-вероятно ще вземе участие и в първия мач за сезона срещу Локомотив Пловдив на 6 октомври в зала "Сила".

" Деанте Джонсън се присъединява към редиците ни като център. С физика, присъствие под коша и опит, той е готов да даде своето за новите ни цели.

През сезон 2024/25 Деанте игра за Grand Rapids Gold в G League и регистрира следните средни показатели: 3.4 точки на мач, 2.3 борби, 0.6 асистенции. Процент стрелба от игра: 56.3%, Свободни хвърляния: 70.4 %.:, написаха от клуба в официалните си профили в социалните мрежи.

Пред това Черно море Тича добави за новия сезон имената на Георги Боянов, Венцислав Петков, Ламонт Уест, Алонзо Гафни и Джелани Уотсън-Гейл.