Бивш вратар осъди Ботев (Враца) във ФИФА

  • 3 окт 2025 | 10:25
  • 1269
  • 2
Бившият вратар на Ботев (Враца) Федерико Бариос е осъдил клуба във ФИФА. Както е известно, двете страни се разделиха след края на сезона - на 20 юни.

"Зелените" обаче не са се издължили докрай на стража, който е завел дело срещу врачани в световната централа. Наскоро тя се е произнесла в полза на футболиста, твърди "Тема Спорт".

Под Околчица вече са получили осведомително писмо от ФИФА. Клубът има срок до 14 ноември да му плати всичко дължимо плюс лихвите или ще получи забрана да картотекира играчи. В БФС са били информирани за дадения срок и те от своя страна са отправили вече покана към Ботев (Враца) за разплащане.

