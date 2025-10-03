Десислав Дяков: Във възход са

Утре в Добрич, едноименния тим на Аксаково гостува на Устрем (Дончево). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Осъзнаваме, че ни очаква труден мач. Устрем се представя добре от началото на сезона. Има опитни футболисти, които могат да накажат всяка грешка на противника. Доказаха го вече в доста двубои. Не се плашим. Напротив, преследваме нашите цели. Имаме здравословни проблеми и ще заложим на младите. Отиваме в Добрич да се надиграваме, да показваме подобрение в играта ни и разбира се да търсим добър резултат за нас“, коментира пред Sportal.bg Десислав Дяков, пом.треньор на Аксаково.