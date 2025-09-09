Популярни
Аксаково отказа мач за купата на АФЛ

Аксаково отказа мач за купата на АФЛ

Едноименният тим на Аксаково се отказа от участие в турнира за купата на Аматьорската лига. Отборът трябваше да се изправи срещу настоящия лидер в Североизточната Трета лига и миналогодишен финалист в турнира Черноморец (Балчик), в четвъртфинален двубой на Североизточна България. Срещата беше насрочена за сряда, 10-ти септември, от 17:00 часа в Балчик. Гостите обаче имат много кадрови проблеми в състава си. Липсват четирима от основните и по-опитни играчи в тима, които са с контузии. Това принуди ръководството да вземе решение и да откаже участие в срещата в сряда. Така Аксаково губи служебно с 0:3.

„Предпочитаме да се съсредоточим върху представянето си в шампионата и да сме свежи за мача в събота. Отделно от това гледаме да се предпазим от още травми в състава. Купата на Аматьорската лига не е приоритет за ФК Аксаково“, категорични са от клуба.

На 9 август тази година, Аксаково изигра един мач от настоящото издание за купата на АФЛ, като победи като гост Рилци (Добрич) с 4:3 след изпълнения на дузпи.

Отборът ще тренира в сряда и петък, а в събота, 13-ти септември, гостува на Ботев (Нови пазар) от 17:00 часа.

