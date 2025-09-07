Първи успех за ФК Ловеч в Трета лига

В Ловеч, едноименния тим надигра отбора на Павликени с 2:0 за първа победа от началото на сезона. Срещата е от третия кръг на Северозападната Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед събитията на терена. Галин Стоянов осигури трите точки с двете си попадения. Първото падна при суматоха пред вратата на гостите в последните секунди преди почивката. Стоянов вкара и с глава в 49-ата минута. Още положения създадоха футболистите от Ловеч. След края на мача и от двата отбора поздравиха главния съдия Станимир Тодоров и асистентите му, всички от Габрово.