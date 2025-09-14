Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Павликени
  3. Дубълът на Етър бие в Павликени

Дубълът на Етър бие в Павликени

  • 14 сеп 2025 | 19:05
  • 474
  • 0
Дубълът на Етър бие в Павликени

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) спечели с 1:0 в Павликени срещу едноименния тим. Двубоят е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига. Християн Цветков осигури успеха. Стори го в 7-ата минута, когато навлезе от ляво и с шут по диагонала реализира единственото попадение. Още можеха да вкарат футболистите на Стефан Ангелов, особено през първото полувреме, когато владееха инициативата. След почивката имаше критични моменти и пред двете врати. Домакините създадоха няколко ситуации пред вратата на гостите, но ги пропиляха.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

  • 14 сеп 2025 | 17:16
  • 17420
  • 18
Лудогорец не изпита затруднения срещу ЦСКА 1948 в Елитната група до 17 години

Лудогорец не изпита затруднения срещу ЦСКА 1948 в Елитната група до 17 години

  • 14 сеп 2025 | 14:56
  • 1036
  • 2
Веласкес определи групата на Левски, "сините" без новото си попълнение

Веласкес определи групата на Левски, "сините" без новото си попълнение

  • 14 сеп 2025 | 13:34
  • 10340
  • 10
Новият в ЦСКА 1948 премина успешно медицинските тестове

Новият в ЦСКА 1948 премина успешно медицинските тестове

  • 14 сеп 2025 | 13:33
  • 1275
  • 1
Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

  • 14 сеп 2025 | 13:02
  • 12385
  • 33
Децата на Левски триумфираха на "Дунав къп" след победа над ЦСКА

Децата на Левски триумфираха на "Дунав къп" след победа над ЦСКА

  • 14 сеп 2025 | 12:15
  • 1451
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 37118
  • 78
11-те на Локо (София) и Левски

11-те на Локо (София) и Левски

  • 14 сеп 2025 | 19:20
  • 16854
  • 30
Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

  • 14 сеп 2025 | 17:57
  • 30857
  • 76
Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

  • 14 сеп 2025 | 20:23
  • 16322
  • 13
Огромен успех за българския тенис!

Огромен успех за българския тенис!

  • 14 сеп 2025 | 18:07
  • 23483
  • 20
Очаквайте на живо: Турция срещу Германия в битка за трофея на ЕвроБаскет 2025

Очаквайте на живо: Турция срещу Германия в битка за трофея на ЕвроБаскет 2025

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 1764
  • 0