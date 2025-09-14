Дубълът на Етър бие в Павликени

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) спечели с 1:0 в Павликени срещу едноименния тим. Двубоят е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига. Християн Цветков осигури успеха. Стори го в 7-ата минута, когато навлезе от ляво и с шут по диагонала реализира единственото попадение. Още можеха да вкарат футболистите на Стефан Ангелов, особено през първото полувреме, когато владееха инициативата. След почивката имаше критични моменти и пред двете врати. Домакините създадоха няколко ситуации пред вратата на гостите, но ги пропиляха.