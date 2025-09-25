Защитник на Фиорентина с тежка контузия

Защитникът на Фиорентина Тарик Лампти ще отсъства от терените няколко месеца, след като е скъсал кръстни връзки по време на дебюта си като титуляр за "виолетовите" по-рано този месец срещу Комо, потвърдиха от клуба.

Лампти се присъедини към Фиорентина от Брайтън срещу 6 милиона евро това лято, но успя да изиграе едва 25 минути, преди да получи тежката контузия. Националът на Гана влезе като резерва при загубата с 1:3 от шампиона Наполи, след което беше принудително заменен само 22 минути след началото на първия си мач като титуляр за „виолетовите“ при поражението с 1:2 от Комо.

На Фиорентина отне известно време да потвърди точната диагноза на контузията на Лампти. От клуба знаеха, че десният бек има проблем с коляното, но го изпратиха на няколко серии от медицински изследвания, за да установят напълно естеството на травмата. Впоследствие клубът потвърди, че Лампти е претърпял изолирано разкъсване на предна кръстна връзка (ПКВ) на лявото коляно и че вече е претърпял операция за възстановяване на щетите.

Според информация на "Скай Италия" се очаква Лампти да отсъства от игра около четири месеца в резултат на контузията си.

Снимки: Gettyimages