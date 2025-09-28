Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Фиорентина пак се размина с победата в Серия "А"

Фиорентина пак се размина с победата в Серия "А"

  • 28 сеп 2025 | 18:08
  • 1402
  • 1
Фиорентина пак се размина с победата в Серия "А"

Пиза и Фиорентина завършиха при 0:0 в драматично дерби на Тоскана от програмата на Серия “А”. Резултатът не отговаря на видяното, защото и двата отбора имаха куп ситуации и е истинско чудо, че не паднаха поне три-четири гола. Две попадения на гостите не бяха зачетени заради засада, както и едно на домакините - заради игра с ръка. Освен това футболистите на Пиза удариха две греди.

Ремито е лоша новина и за двата състава, защото те остават без победа след вече пет кръга.

В 13-тата изстрел на Н’Зола от състава на домакините се отби в гредата. Последваха два случая, в които “виолетовите” първоначално се зарадваха, но ВАР се намесваше, за да маркира засади при головете им.

Така дойде 71-вата, когато нападателят на Пиза Хенрик Майстер реализира страхотно попадение с далечен шут, но и то не беше признато заради игра с ръка в атаката.

В 80-ата пък бившият футболист на Фиорентина Хуан Куадрадо също нацели гредата на вратата на Давид де Хеа.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

  • 29 сеп 2025 | 10:00
  • 291
  • 0
Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

  • 29 сеп 2025 | 07:31
  • 2683
  • 2
Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

  • 29 сеп 2025 | 06:24
  • 8842
  • 11
Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

  • 29 сеп 2025 | 05:42
  • 2375
  • 0
Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

  • 29 сеп 2025 | 04:45
  • 5522
  • 0
Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

  • 29 сеп 2025 | 04:16
  • 2858
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11778
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1157
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118631
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35813
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26383
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4028
  • 0