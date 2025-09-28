Фиорентина пак се размина с победата в Серия "А"

Пиза и Фиорентина завършиха при 0:0 в драматично дерби на Тоскана от програмата на Серия “А”. Резултатът не отговаря на видяното, защото и двата отбора имаха куп ситуации и е истинско чудо, че не паднаха поне три-четири гола. Две попадения на гостите не бяха зачетени заради засада, както и едно на домакините - заради игра с ръка. Освен това футболистите на Пиза удариха две греди.

Ремито е лоша новина и за двата състава, защото те остават без победа след вече пет кръга.

В 13-тата изстрел на Н’Зола от състава на домакините се отби в гредата. Последваха два случая, в които “виолетовите” първоначално се зарадваха, но ВАР се намесваше, за да маркира засади при головете им.

Така дойде 71-вата, когато нападателят на Пиза Хенрик Майстер реализира страхотно попадение с далечен шут, но и то не беше признато заради игра с ръка в атаката.

В 80-ата пък бившият футболист на Фиорентина Хуан Куадрадо също нацели гредата на вратата на Давид де Хеа.