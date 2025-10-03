Популярни
Барцокас: Подходихме напълно погрешно към второто полувреме

  3 окт 2025
След загубата на Олимпиакос от Реал Мадрид със 77:89 в Евролигата старши треньорът на гръцкия тим Йоргос Барцокас акцентира върху грешния подход на отбора през второто полувреме. Специалистът подчерта, че играчите му са започнали вяло в защита, изгубили са концентрация и са допуснали лесни офанзивни борби за противника. Освен това, той добави, че в нападение е имало прибързаност и липса на търпение, което е довело до неправилно движение на топката.

Наставникът на Олимпиакос не се поколеба да признае, че много от неговите играчи не са се представили според възможностите си, което е коствало скъпо срещу толкова силен съперник. Той подчерта, че Реал е заслужил победата и изпрати индиректно послание за необходимостта от подобрение на психическо и игрово ниво преди следващите двубои.

„Подходихме към второто полувреме напълно погрешно. Бяхме меки в защита, дадохме офанзивни борби. Бързахме да вкараме, а трябваше да имаме търпение и да намерим свободния играч. Момчетата играха под нивото си. Реал напълно заслужи победата", каза Барцокас.

Олимпиакос има една победа и една загуба от началото на турнира, а в третия кръг ще посрещне новака Дубай.

