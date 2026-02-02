Героят на Академик Ватанго Донзо пред Sportal.bg: Откакто съм тук, слушам за това дерби, чувството е невероятно

Ватанго Донзо бе големият герой за Академик Бултекс 99 при драматичната победа с 90:86 срещу Локомотив Пловдив в градското дерби в зала "Сила" от 19-ия кръг на Sesame НБЛ. Донзо сподели пред Sportal.bg мнението си за дербито и за важността на победата, а в един момент от интервюто беше залят с вода от съотборника си Джакуез Йоу, който пък вкара ключова тройка в края.

- Поздравления за победата. Труден мач. Коментарът ти за срещата?

- Първоначално определено ни беше тежко. Влязохме малко бавно в мача, не вкарвахме стрелбите си, но останахме агресивни, концентрирани, комуникирахме си добре и бяхме сплотени, което беше най-важното за нас. Поздравления за треньора и всички момчета. Както виждате, разбираме се прекрасно в нашия отбор, всички сме сплотени. Те имаха своята серия, направиха добра серия. Те също дадоха всичко от себе си, беше биткаджийски мач, не беше лесно. Поздравления и за тях, че се бориха така, поздравления и за нашия отбор, особено за по-опитните в състава, които напътстваха по-младите, за да постигнем победата в края.

- Какво е чувството да спечелите това голямо дерби?

- Невероятно е. Откакто съм тук, слушам колко е важно това дерби, какъв голям мач е това. Когато отивам в даден отбор, се опитвам да прегърна обстановката, да опозная феновете, за да е по-лесно всичко. Чувството беше като да играеш у дома, хареса ми много.

- Следващият ви мач е срещу Рилски спортист, шампиона в лигата. Какви са очакванията ти за този двубой?

- Същите като за всеки друг мач - излизаш и се бориш здраво за победата. Трябва да излезем на терена с мисълта да дадем най-доброто, да играем здраво, да сме сплотени и да се надяваме, че резултатът ще дойде.

- Какво би искал да кажеш на феновете, изглежда си им любимец?

- Благодаря им за всичко, без тяхната енергия мачът със сигурност можеше да е различен, но те бяха с нас през цялото време. Благодаря ви за всичко, оценяваме го, очаквайте още от нас!

Снимки: Борислав Цветанов