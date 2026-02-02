Йордан Иванов пред Sportal.bg: Имахме нужда от тази победа, искаме да влезем в плейофите

Популярни
  • 2 фев 2026 | 22:31
  • 289
  • 0

Старши треньорът на Академик Бултекс 99 Йордан Иванов коментира пред Sportal.bg драматичната победа на тима с 90:86 в пловдивското дерби с Локомотив. "Студентите" изоставаха с 12 точки след края на първото полувреме и с 15 в един момент от мача, но намериха сили да се преборят за победата.

"Наистина ние имахме нужда от победа, която да ни доближи малко до плейофите, защото изоставахме доста. Пред пълна зала, срещу прекия конкурент в чисто баскетболен аспект в града, емоциите, които може да ни даде баскетболът са големи - на треньори, играчи и публика", каза младият специалист, който в хода на сезона смени на кормилото на Академик Йордан Янков.

Той сподели и очакванията си за предстоящите сблъсъци с Рилски спортист - както за първенство, така и за Купата на страната.

"Рилски спортист е един от фаворитите за Купа, за титла, миналогодишен шампион в първенството, знаем, че това е един от най-добрите отбори. Колко тежък ще е мачът зависи от това как си го направим ние. Ако сме малко по-балансирани през целия мач, не като днес през първото полувреме, когато не бяхме много активни и не бяхме във всяка една ситуация в битката, ако играем от първата до последната минута, смятам, че можем да затрудним Рилски. Те са фаворит и имат големи амбиции. Нашите амбиции на този етап са да влезем в плейофите, да стигнем до втори, трети етап за Купата - би било супер", заяви Иванов.

Той се спря и на куриозния факт, че за пореден път Академик се изправя срещу тима от Самоков в турнира за Купата на България.

"Много интересна ситуация, че ще играем пак с Рилски за Купата. Не мога да повярвам, това граничи с шестица от тотото - в шест поредни години да играем с Рилски, но явно се случват и такива неща. Но това е без значение, така или иначе само един печели Купата, дали ще се приберем след първия, втория или третия мач, ако не я вземем, няма абсолютно никакво значение", завърши Иванов.

Снимки: Борислав Цветанов

