Асен Николов пред Sportal.bg: Загубихме мача в третата част

  • 2 фев 2026 | 22:16
  • 310
  • 0

Треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов не бе щастлив след загубата с 86:90 в местното дерби с Академик Бултекс. Той смята, че решаваща за крайния изход на двубоя е била третата четвърт, в която тимът му изпусна преднитата си и позволи на съперника да направи обрат.

"Реално позволихме в третата част да загубим енергията, да загубим битката. Там се обърна психологията на мача. Мисля, че третата част е 30:17, където Академик се върна в мача и после бяхме принудени да играем кош за кош. Реално там смятам, че е причината, в третата част", заяви пред Sportal.bg Николов.

Той коментира и жребия за Купата на България, който изправи Локо срещу Берое.

11 Академик Бултекс 99 : Локомотив Пловдив

"Виждате от резултатите в първенството, че няма лесни съперници, почти във всеки кръг има изненади. Падна ни се отбора на Берое, надявам се да се подготвим добре за този мач и да изиграем един добър мач от гледна точка на мотивация, защото в определени срещи има периоди, в които губим енергията в играта и от там се получават и проблемите в самите срещи", допълни специалистът.

Снимки: Борислав Цветанов

