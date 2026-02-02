Популярни
Очаквайте на живо: Време е за дербито на Пловдив

  • 2 фев 2026 | 18:15
  • 187
  • 0
Очаквайте на живо: Време е за дербито на Пловдив

Градско дерби ще сложи днес край на 19-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. В 19:15 часа Академик Бултекс 99 се изправя срещу Локомотив Пловдив в зала "Сила".

Академик е девети в класирането с 5 победи и 11 загуби, докато Локомотив се намира на четвърта позиция с баланс 10-6.

Специална изненада очаква феновете на Академик Бултекс 99 на дербито с Локомотив
Специална изненада очаква феновете на Академик Бултекс 99 на дербито с Локомотив

Двата отбора вече премериха веднъж силите си по-рано през сезона. През ноември те изиграха запомнящ се мач, който завърши с драматична победа след продължение с 98:93 за Локомотив.

Снимка: БК "Локомотив Пловдив" / Фейсбук

