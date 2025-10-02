Пиастри не е направил нищо специално, за да се отърси от провала в Азербайджан

Лидеърт в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри направи своя най-слаб уикенд от началото на годината по време на Гран При на Азербайджан преди две седмици.

В Баку австралиецът се блъсна в квалификацията и трябваше да стартира девети, след което направи фалстарт и беше наказан с пет секунди в неделя. Той обаче не получи шанс да изтърпи тази си санкция, тъй като отпадна още в първата обиколка след пилотска грешка и удар в предпазните заграждения още в петия завой.

Преди началото на уикенда за Гран При на Сингапур пилотът на Макларън беше попитан дали е направил нещо по-специално, за да са отърси от случилото се в Баку. Той обаче заяви, че е имал една напълно нормална седмица, която е стартирала още в понеделник сутринта, когато той е отишъл до магазина, за да си напазарува.

„Не особено. Постарах се да отделя време, за да анализирам случилото се през уикенда, което е много важно. Но след като направих това, нямаше нищо друго по-специално. В понеделник сутринта аз се разходих до магазина, за да си напазарувам, както правя след всяко състезание. Така че нямаше нищо специално.



„Не отидох на някое екзотично място или нещо подобно, имах нормална седмица, както обикновено аз посетих и симулатора. Предполагам, че това е нещо като същността на начина, по който аз подхождам към нещата – нормално. Да, този път случилото се беше по-драматично и последствията бяха по-големи, но процесът на анализиране на ситуацията беше същият, както след всеки друг уикенд.



„Разбира се, надявам се това да не се повтори. Няма гаранции как ще се развия нещата. Окуражаващо е, че и най-великите в спорта са имали такива моменти. На всеки се случва в даден момент от кариерата. Така че аз се опитах да си взема поуки от случилото се и да продължа напред, гледайки назад към по-позитивните моменти от сезона.



„Разбира се последното състезание винаги е по-прясно в съзнанието ти и е лесно всички мисли да са насочени към него. Но имаше още 16 уикенд, които бяха доста силни, така че аз трупам увереност от тях и просто се опитвам да си взема поуките от случилото се, за да продължа“, обясни Пиастри.

