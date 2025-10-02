Стоил Палев се отказа от дадената му почивка и възобнови тренировки с Левски

Само няколко дни след спечелването на сребърния медал на Световното първенство по волейбол във Филипините Стоил Палев възобнови тренировки с клубния си тим Левски преди предстоящия на 18 и 19 октомври турни за Суперкупата на България.

Разпределителя се е отказал от почивката, която треньорът на „сините“ Николай Желязков е дал на всички национални състезатели до понеделник и още днес се е появил на тренировка в залата. От утре пък Левски ще участва в 25-ото издание на турнира „Борис Гюдеров“ в Перник, където „сините“ ще се изправят срещу отборите на ЦСКА (3 октомври, 16:00 часа), Монтана (4 октомври, 16:00 часа) и Миньор (5 октомври, 15:30 часа).

Сезонът на Левски ще стартира на 18 октомври с турнира за Суперкупата, на който за втора поредна година „сините“ ще бъдат домакини в качеството си на шампион с efbet Супер волей. На полуфиналите Левски ще се изправи срещу състава на Берое 2016 (Стара Загора), а победителят от този двубой ще срещна победителят от втория полуфинал, в който един срещу друг ще се изправят Локомотив Авиа (Пловдив) и Нефтохимик 2010 (Бургас), в спор за Суперкупата на България.

Левски е действащият носител на Суперкупата на България, Купата на България и шампион в efbet Супер волей и през новия сезон ще се опита да защити своя златен требъл.