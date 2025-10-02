Популярни
  Атлетик Билбао
  2. Атлетик Билбао
Още един атакуващ футболист на Атлетик Билбао е с контузия

  • 2 окт 2025 | 18:00
  • 475
  • 0
Още един атакуващ футболист на Атлетик Билбао е с контузия

Атакуващият халф на Атлетик Билбао Ойхан Сансет е с лека до средна травма в задната част на лявото си бедро, съобщиха от клуба. Играчът е получил контузията на тренировка преди загубата с 1:4 от Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига, заради което остана на пейката в снощния мач.

Баските не разкриват колко дълго ще продължи неговото възстановяване, като е възможно Сансет да бъде готов за игра след паузата заради националните отбори. 25-годишният играч обаче със сигурност ще пропусне съботното домакинство срещу Майорка от осмия кръг на Ла Лига. През този сезон той е изиграл седем мача, в които има един гол. В състава на Билбао има още двама контузени офанзивни футболисти – крилата Нико Уилямс и Алекс Беренгер.

Снимки: Gettyimages

