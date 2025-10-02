Валверде: Съперникът не прости грешките ни

Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  • 2 окт 2025 | 03:56
  • 543
  • 0
Атлетик Билбао все още няма спечелена точка в Шампионската лига, след като загуби с 1:4 гостуването си на Борусия (Дортмунд). Баските пропуснаха няколко чисти положения на "Сигнал Идуна Парк", а защитата им се огъна и старши треньорът Ерненсто Валверде призна, че няма как да е доволен от видяното.

„Ние сме отбор, който има своите шансове в почти всеки мач. Изправихме се срещу силен съперник, който не ни прости. Бяхме тромави през първото полувреме. Шампионската лига е страхотно състезание и резултатите, които постигаме, не ни харесват, но не искаме те да пораждат съмнения у нас", каза Валверде.

„Наясно съм, че идвайки на този стадион, не можем да доминираме през цялото време. Беше ни трудно да стигаме до предни позиции. През второто полувреме имахме повече контрол над играта и можехме да изравним", отчете специалистът.

„Ясно е, че сме с нула точки. Трябва да се опитаме да сме конкурентни в мачовете, както го направихме срещу Арсенал. Трябва да се постараем Шампионската лига да не ни навреди. Вкарват ти четири гола и си тръгваш малко замаян. Трябва да се съвземем. Ла Лига идва веднага и мачът в събота е изключително важен за нас", добави Валверде.

Снимки: Gettyimages

