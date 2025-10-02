Популярни
  Ковач: В такива мачове трябва и късмет

  • 2 окт 2025 | 03:08
  • 461
  • 0
Борусия (Дортмунд) отново показа офанзивната си мощ в Шампионската лига. "Жълто-черните" сразиха с 4:1 Атлетик Билбао и се изкачиха на 7-о място в класирането.

„През първото полувреме контролирахме мача, а през второто бяхме малко по-пасивни, губехме топката твърде бързо и се поразклатихме. Тогава имахме нужда от такива голове, които по принцип никога не влизат", коментира старши треньорът Нико Ковач.

Този път четири гола бяха достатъчни на Борусия (Дортмунд)

"В Шампионската лига ти трябва и късмет. Имаме наистина много добра дълбочина в състава, а това е необходимо, когато играеш на всеки три дни. Затова е добре, че днес направихме ротации. Между другото, Атлетик Билбао смени шестима души. Това е част от съвременния футбол", обясни бившият хърватски национал.

"Сега ни предстои мач с РБ Лайпциг, а след това идва паузата за националните отбори. Трябва да се правят ротации. Нико Шлотербек се завръща след пет месеца и половина. Рискът да получи мускулна контузия след два мача по 90 минути беше твърде голям", добави Ковач.

Снимки: Gettyimages

