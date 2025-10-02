Дешан повика за първи път Матета в състава на Франция

Селекционерът на Франция Дидие Дешан обяви списъка си с футболисти, които ще играят в световните квалификации срещу Азербайджан у дома на 10 октомври и гостуването на Исландия три дни по-късно.

Прави впечатление, че за пръв път е повикан нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета, който има 4 гола в 10 мача от началото на сезона. 28-годишният футболист досега е играл единствено за младежкия и олимпийския отбор на “петлите”.

В отбора се завръщат нападателят на Милан Кристофър Нкунку и крилото на Монако Манес Аклиуш. Заради контузии отсъстват играчите на Пари Сен Жермен Усман Дембеле и Дезире Дуе, Маркюс Тюрам от Интер, както и офанзивният играч на Манчестър Сити Раян Шерки.

Франция започна световните квалификации с две поредни победи.

