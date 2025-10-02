Популярни
Бившият треньор на Юсейн Болт се намесва, за да съживи ямайска спринтьорка

  • 2 окт 2025 | 15:29
  • 1656
  • 0
Бившият треньор на Юсейн Болт се намесва, за да съживи ямайска спринтьорка

Глен Милс, старши треньор на известния клуб Racers Track Club, потвърди, че работи усърдно с бившата млада звезда Кевона Дейвис, за да ѝ помогне да си върне топ формата.

Бившият треньор на Юсейн Болт заяви, че Кевона Дейвис, бивша звезда от гимназията Edwin Allen High School, наскоро се е присъединила към клуба, базиран в Университета на Западните Индии, и е била подложена на интензивни тренировки от неговия треньорски щаб.

Глен Милс се е утвърдил като един от най-добрите треньори, работил е с най-бързия човек на планетата Юсейн Болт, водейки го до 11 златни медала на световни първенства по лека атлетика и осем златни медала на олимпийски игри.

Опитният тактик наскоро изведе и Облик Севил до златен медал на 100 метра при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в Токио, докато Тоби Амусан спечели сребро на 100 метра с препятствия при жените.

Глен Милс разкри плановете си да върне Кевона Дейвис към победите.

"Кевона Дейвис се завърна тук, в Ямайка, и се присъедини към нас. Работим върху намаляването на теглото ѝ и тя се справя добре", каза Милс, цитиран от Jamaica Gleaner.

76-годишният треньор вярва, че 23-годишната спринтьорка все още има какво да предложи на спорта и похвали работната ѝ етика.

"Когато я наблюдавам на тренировки, мисля, че тя все още го притежава, но ще отнеме известно време", отбеляза ветеранът треньор.

Междувременно Кевона Дейвис, която също се е състезавала за Университета на Тексас, има лични рекорди от 10.95 секунди на 100 метра и 22.26 на 200 метра.

Тя достигна полуфиналите на 200 метра при жените на Световното първенство по лека атлетика през 2023 г. в Будапеща и спечели бронзов медал на 100 метра на Световното първенство за юноши и девойки до 18 години през 2017 г. в Найроби, Кения.

Кевона Дейвис не беше активна през сезон 2025, като последното ѝ състезание бяха ямайските олимпийски квалификации през юни 2024 г.

Тя се състезава на 200 метра при жените на събитието и завърши на далечното шесто място с 23.09 секунди, пропускайки Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Въпреки това, докато Кевона Дейвис започва своето пътуване под ръководството на Глен Милс, тя ще се стреми да се върне към победната си форма и в крайна сметка да се нареди до Шерика Джаксън на 200 метра на бъдещи световни първенства.

Снимки: Gettyimages

