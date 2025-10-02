Без Ай Огура в Гран При на Индонезия

Отборът на Тракхаус Априлия обяви, че Ай Огура ще пропусне започващият утре състезателен уикенд за Гран При на Индонезия заради травмата, която получи на дясната си ръка в Гран При на Сан Марино преди три седмици.

Японецът падна в един от най-бързите завои в шампионата по време на състезанието на „Мизано“, след което пропусна официалният тестове ден на италианското трасе. Той се опита да участва в домашната си Гран При на Япония миналата седмица, но се оттегли от надпреварата по-малко от час преди нейния старт.

Сега от Тракхаус Априлия обявиха, че Огура няма да кара и на „Мандалика“ тази седмица, а надеждата е той да се възстанови достатъчно, за да се завърне в оптимална кондиция за Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“ след две седмици. Мястото на Огура този уикенд няма да бъде заемано от друг пилот, което означава, че Априлия реално ще има само двама пилоти на остров Ломбок.

Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно

Както е известно вече бившият световен шампион Хорхе Мартин също пропуска Гран При на Индонезия заради травмата, която той получи в спринта на „Мотеги“ миналата седмица. Очакванията са испанецът да се завърне най-рано за Гран При на Португалия през ноември, което би означавало, че в Австралия след две седмици отново ще видим тестовият пилот на Априлия Лоренцо Савадори на мястото на Мартинатора.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

