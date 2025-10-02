Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Без Ай Огура в Гран При на Индонезия

Без Ай Огура в Гран При на Индонезия

  • 2 окт 2025 | 13:31
  • 171
  • 0

Отборът на Тракхаус Априлия обяви, че Ай Огура ще пропусне започващият утре състезателен уикенд за Гран При на Индонезия заради травмата, която получи на дясната си ръка в Гран При на Сан Марино преди три седмици.

Японецът падна в един от най-бързите завои в шампионата по време на състезанието на „Мизано“, след което пропусна официалният тестове ден на италианското трасе. Той се опита да участва в домашната си Гран При на Япония миналата седмица, но се оттегли от надпреварата по-малко от час преди нейния старт.

Сега от Тракхаус Априлия обявиха, че Огура няма да кара и на „Мандалика“ тази седмица, а надеждата е той да се възстанови достатъчно, за да се завърне в оптимална кондиция за Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“ след две седмици. Мястото на Огура този уикенд няма да бъде заемано от друг пилот, което означава, че Априлия реално ще има само двама пилоти на остров Ломбок.

Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно
Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно

Както е известно вече бившият световен шампион Хорхе Мартин също пропуска Гран При на Индонезия заради травмата, която той получи в спринта на „Мотеги“ миналата седмица. Очакванията са испанецът да се завърне най-рано за Гран При на Португалия през ноември, което би означавало, че в Австралия след две седмици отново ще видим тестовият пилот на Априлия Лоренцо Савадори на мястото на Мартинатора.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 2 окт 2025 | 08:12
  • 6968
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 2 окт 2025 | 08:12
  • 2116
  • 0
Верстапен отдавна не е бил начело в Сингапур

Верстапен отдавна не е бил начело в Сингапур

  • 1 окт 2025 | 21:24
  • 1087
  • 0
ФИА среща с медиите Норис и Леклер утре

ФИА среща с медиите Норис и Леклер утре

  • 1 окт 2025 | 20:20
  • 982
  • 0
Защо Грязин е фаворит за рали „Хърватия“

Защо Грязин е фаворит за рали „Хърватия“

  • 1 окт 2025 | 20:03
  • 831
  • 0
Пилотът на колата за сигурност е сред лидерите в Сингапур

Пилотът на колата за сигурност е сред лидерите в Сингапур

  • 1 окт 2025 | 17:18
  • 2051
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4197
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6643
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8530
  • 12
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8804
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7065
  • 0
Григор Димитров се завръща на любим турнир

Григор Димитров се завръща на любим турнир

  • 2 окт 2025 | 09:52
  • 5150
  • 2