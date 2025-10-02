Популярни
Арда организира турнир за ветерани
Арда организира турнир за ветерани

  2 окт 2025
Арда обяви, че ще се проведе футболен турнир за ветерани на 19 октомври. Събитието е по случай празника на град Кърджали.

Ботев (Враца) тръгна с победа над Арда при новия треньор

Ето какво пишат от клуба:

По случай празника на град Кърджали, на 19 октомври ще се проведе футболен турнир за ветерани. Той ще е под патронажа на кмета на Община Кърджали г-н Ерол Мюмюн.

Ръководството на ПФК АРДА кани всички бивши футболисти на клуба да се включат в надпреварата, в която участие ще вземат отбори от Гърция и Турция.

Всички желаещи могат да потвърдят присъствието си на телефон +359893414032 Ерай Салиф.

