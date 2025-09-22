Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Тунчев поиска обяснение от Съдийската комисия и заяви: Има различни критерии спрямо нас

Тунчев поиска обяснение от Съдийската комисия и заяви: Има различни критерии спрямо нас

  • 22 сеп 2025 | 20:15
  • 3057
  • 4

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след загубата с 0:1 от Черно море в Стара Загора. Наставникът на кърджалийци поиска обяснение от Съдийската комисия за няколко ситуации, в които, според него, отборът му е бил ощетен.

"Определено червеният картон повлия. Мисля, че доста неща се получиха. Създадохме доста ситуации, в които трябваше да отбележим гол, но за съжаление не успяхме. Стара слабост. Допуснахме прекалено лесен гол. Оттам стана доста по-трудно.

Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море
Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

Със сигурност и Кабов, и Ивелин Попов са водили подготовка. Попов има повече игрова практика, а Кабов е изпуснал това нещо. Надявам се за следващия мач да се намират в още по-добра игрова ситуация и да ни помогнат.

Нещото, което не разбирам и съвсем спокойно искам да попитам някой от Съдийската комисия, да излезе и да даде обяснение. Във Варна ситуация блъскане в гръб, няма фал и ни вкарват. Тук ситуация блъскане рамо в рамо и получаваме жълт картон. Различни критерии има спрямо нас. Някой да излезе и да каже нещо. Питам ги съдиите, но никой не казва.

Георги Николов почти е готов, просто не се чувстваше на 100% и не искахме да рискуваме. Имаше импулс от мача с ЦСКА, показахме характер, но беше трудно с 10 човека. Поздравих момчетата за характера", каза Тунчев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Лудогорец излезе с информация за билетите за мача с Малмьо

Лудогорец излезе с информация за билетите за мача с Малмьо

  • 22 сеп 2025 | 15:02
  • 1442
  • 0
Лудогорец обяви програмата за мача с Малмьо

Лудогорец обяви програмата за мача с Малмьо

  • 22 сеп 2025 | 13:49
  • 1222
  • 0
ЦСКА с всичко най-добро във Враца

ЦСКА с всичко най-добро във Враца

  • 22 сеп 2025 | 13:18
  • 4731
  • 1
Ветераните на Локо (Пд) спечелиха тристратен турнир в Румъния

Ветераните на Локо (Пд) спечелиха тристратен турнир в Румъния

  • 22 сеп 2025 | 12:46
  • 1488
  • 0
Недялко Москов отговори на Стилиян Петров

Недялко Москов отговори на Стилиян Петров

  • 22 сеп 2025 | 12:40
  • 13396
  • 21
Георги Костадинов: Все още не сме постигнали нищо, но сме на прага да положим основите на нещо по-сериозно

Георги Костадинов: Все още не сме постигнали нищо, но сме на прага да положим основите на нещо по-сериозно

  • 22 сеп 2025 | 11:39
  • 2627
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:1 ЦСКА, гол на Питас

Ботев (Враца) 0:1 ЦСКА, гол на Питас

  • 22 сеп 2025 | 21:35
  • 61209
  • 68
Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

  • 22 сеп 2025 | 19:52
  • 28434
  • 48
Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 93300
  • 67
Стана ясно подреждането до 10-ото място за "Златната топка" при мъжете и жените

Стана ясно подреждането до 10-ото място за "Златната топка" при мъжете и жените

  • 22 сеп 2025 | 21:00
  • 43006
  • 43
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 29219
  • 29
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 24831
  • 2