Тунчев поиска обяснение от Съдийската комисия и заяви: Има различни критерии спрямо нас

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след загубата с 0:1 от Черно море в Стара Загора. Наставникът на кърджалийци поиска обяснение от Съдийската комисия за няколко ситуации, в които, според него, отборът му е бил ощетен.

"Определено червеният картон повлия. Мисля, че доста неща се получиха. Създадохме доста ситуации, в които трябваше да отбележим гол, но за съжаление не успяхме. Стара слабост. Допуснахме прекалено лесен гол. Оттам стана доста по-трудно.

Със сигурност и Кабов, и Ивелин Попов са водили подготовка. Попов има повече игрова практика, а Кабов е изпуснал това нещо. Надявам се за следващия мач да се намират в още по-добра игрова ситуация и да ни помогнат.

Нещото, което не разбирам и съвсем спокойно искам да попитам някой от Съдийската комисия, да излезе и да даде обяснение. Във Варна ситуация блъскане в гръб, няма фал и ни вкарват. Тук ситуация блъскане рамо в рамо и получаваме жълт картон. Различни критерии има спрямо нас. Някой да излезе и да каже нещо. Питам ги съдиите, но никой не казва.

Георги Николов почти е готов, просто не се чувстваше на 100% и не искахме да рискуваме. Имаше импулс от мача с ЦСКА, показахме характер, но беше трудно с 10 човека. Поздравих момчетата за характера", каза Тунчев.

Снимки: Startphoto