Кенийско дуо оглавява най-силното женско състезание в историята на маратона във Франкфурт

Кенийките Шарън Челимо и Линет Масай са сред водещите претендентки, които ще застанат на старта на маратона във Франкфурт, събрал най-силния женски елит в историята си.

Маратонът във Франкфурт през 2025 г. ще бъде домакин на най-конкурентното женско елитно състезание в своята история на 26 октомври.

За 42-рото издание на надпреварата организаторите са събрали състав, включващ седем жени с лични рекорди под 2:23:00. Кенийката Шарън Челимо води групата с личен рекорд от 2:19:33.

"Радваме се, че успяхме да включим Шарън Челимо в стартовия списък в последния момент“, заяви директорът на състезанието Йо Шиндлер. "Сега имаме изключително силно женско присъствие, така че можем да очакваме вълнуващо и бързо състезание.“

Организаторите очакват и рекорден брой участници. Настоящите данни от регистрациите показват, че събитието е напът да надмине рекорда си от 16 034 участници, поставен през 2012 г.

Миналогодишното състезание беше белязано от етиопката Хауи Фейса, която постави нов рекорд на трасето от 2:17:25. Челимо, която вече е на 31 години, се състезава във Франкфурт преди две години, завършвайки с време 2:22:07.

Кои са другите претендентки?

Челимо постигна голям пробив тази пролет с изненадваща победа на маратона в Барселона, където записа време 2:19:33, подобрявайки личния си рекорд с повече от две минути и половина.

Към нея ще се присъедини страховита група от състезателки, които също са слизали под границата от 2:23:00, включително Етагене Уолду (личен рекорд: 2:20:03), Бузе Дириба (2:20:22), Аминет Ахмед (2:21:24) и Циге Хайлесласе (2:22:10) от Етиопия, както и кенийките Линет Масай (2:21:01) и Катрин Черотич (2:22:42).

Друга атлетка, която трябва да се следи, е Бети Чепкемой. Кенийката направи сензационно представяне, за да спечели тазгодишния маратон във Виена, поставяйки значителен личен рекорд от 2:24:14 въпреки минусовите температури.

Две дебютантки също биха могли да окажат влияние: етиопките Аял Дагначю и Ялемгет Ярегал показват голям потенциал с впечатляващи времена на полумаратон от съответно 67:08 и 66:27.

Снимки: Gettyimages