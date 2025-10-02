Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Кенийско дуо оглавява най-силното женско състезание в историята на маратона във Франкфурт

Кенийско дуо оглавява най-силното женско състезание в историята на маратона във Франкфурт

  • 2 окт 2025 | 10:15
  • 483
  • 0
Кенийско дуо оглавява най-силното женско състезание в историята на маратона във Франкфурт

Кенийките Шарън Челимо и Линет Масай са сред водещите претендентки, които ще застанат на старта на маратона във Франкфурт, събрал най-силния женски елит в историята си.

Маратонът във Франкфурт през 2025 г. ще бъде домакин на най-конкурентното женско елитно състезание в своята история на 26 октомври.

За 42-рото издание на надпреварата организаторите са събрали състав, включващ седем жени с лични рекорди под 2:23:00. Кенийката Шарън Челимо води групата с личен рекорд от 2:19:33.

"Радваме се, че успяхме да включим Шарън Челимо в стартовия списък в последния момент“, заяви директорът на състезанието Йо Шиндлер. "Сега имаме изключително силно женско присъствие, така че можем да очакваме вълнуващо и бързо състезание.“

Организаторите очакват и рекорден брой участници. Настоящите данни от регистрациите показват, че събитието е напът да надмине рекорда си от 16 034 участници, поставен през 2012 г.

Миналогодишното състезание беше белязано от етиопката Хауи Фейса, която постави нов рекорд на трасето от 2:17:25. Челимо, която вече е на 31 години, се състезава във Франкфурт преди две години, завършвайки с време 2:22:07.

Кои са другите претендентки?

Челимо постигна голям пробив тази пролет с изненадваща победа на маратона в Барселона, където записа време 2:19:33, подобрявайки личния си рекорд с повече от две минути и половина.

Към нея ще се присъедини страховита група от състезателки, които също са слизали под границата от 2:23:00, включително Етагене Уолду (личен рекорд: 2:20:03), Бузе Дириба (2:20:22), Аминет Ахмед (2:21:24) и Циге Хайлесласе (2:22:10) от Етиопия, както и кенийките Линет Масай (2:21:01) и Катрин Черотич (2:22:42).

Друга атлетка, която трябва да се следи, е Бети Чепкемой. Кенийката направи сензационно представяне, за да спечели тазгодишния маратон във Виена, поставяйки значителен личен рекорд от 2:24:14 въпреки минусовите температури.

Две дебютантки също биха могли да окажат влияние: етиопките Аял Дагначю и Ялемгет Ярегал показват голям потенциал с впечатляващи времена на полумаратон от съответно 67:08 и 66:27.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Световната шампионка на 800 м сподели какво е чувството да победиш ментора и най-добрата си приятелка Мери Мораа в Токио

Световната шампионка на 800 м сподели какво е чувството да победиш ментора и най-добрата си приятелка Мери Мораа в Токио

  • 1 окт 2025 | 20:27
  • 523
  • 0
Турнирът в памет на Цветанка Аризанова ще се проведе на 5 октомври

Турнирът в памет на Цветанка Аризанова ще се проведе на 5 октомври

  • 1 окт 2025 | 18:52
  • 1622
  • 0
Картотекирането на клубовете на БФЛА за 2026-а година започва на 27 октомври

Картотекирането на клубовете на БФЛА за 2026-а година започва на 27 октомври

  • 1 окт 2025 | 18:45
  • 650
  • 0
Двойната световна медалистка Батоклети ще бяга 10 км в Триест

Двойната световна медалистка Батоклети ще бяга 10 км в Триест

  • 1 окт 2025 | 15:02
  • 423
  • 0
Мюър затвори "трудната глава“ от живота си, след като бившият ѝ треньор Андрю Йънг беше наказан

Мюър затвори "трудната глава“ от живота си, след като бившият ѝ треньор Андрю Йънг беше наказан

  • 1 окт 2025 | 13:32
  • 3737
  • 0
Ходжкинсън, Хънт и Хънтър-Бел ще участват във финала на сезона в Ню Йорк

Ходжкинсън, Хънт и Хънтър-Бел ще участват във финала на сезона в Ню Йорк

  • 1 окт 2025 | 13:23
  • 861
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4118
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6581
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8411
  • 12
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6305
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8613
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 6998
  • 0