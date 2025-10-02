Артета: Трябваше да решим мача по-рано

Арсенал не допусна изненада в домакинството си на Олимпиакос и спечели с 2:0, а мениджърът на тима Микел Артета изтъкна, че мачът не е бил никак лесен.

"Ясно е, че победите в Шампионска лига идват трудно. Още един двубой без допуснат гол – мисля, че вече имаме 11 в последните 14 мача, което е страхотно", коментира Артета.

"Започнахме много добре, атакувахме опасно и действахме на висока скорост. Преди гола имахме още два или три много добри шанса, но не ги реализирахме. Трябва да играем по-внимателно. Давид Рая беше принуден да направи невероятно спасяване при първата възможност за съперника", отчете испанецът.

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

"След това имахме периоди на пълна доминация, а в други моменти, когато не контролирахме играта, се прибирахме по-дълбоко. Когато отбор като Олимпиакос центрира в наказателното поле, е много опасно", призна Артета.

В края пропуснахме две чисти положения, но успяхме да вкараме благодарение на Букайо Сака и да си отдъхнем малко", добави наставникът на Арсенал.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages