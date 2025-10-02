Популярни
Мендилибар: Не ни е страх и от най-силните съперници

Олимпиакос загуби с 0:2 от Арсенал в Лондон във втория кръг на Шампионската лига. След срещата наставникът на гръцкия тим Хосе Луис Мендилибар коментира представянето на своите играчи и изрази задоволство, че те са се противопоставили на един от най-силните отбори в Европа.

„Играхме срещу невероятен отбор. Те действат с голям интензитет и скорост, принуждават те постоянно да тичаш и да пресираш. Със сигурност са по-добър отбор от нас, но ние направихме достойно представяне и се борихме. Доволен съм, но можем да станем още по-добри и да затрудним още повече отбори от такова ниво", каза Мендилибар.

"Показахме, че вярваме в себе си. Щом успяхме да се изправим срещу този съперник, можем да го направим и срещу други големи отбори като Барселона и Реал Мадрид. Засега искаме да си починем, за да се подготвим след това за мача с ПАОК в неделя", добави наставникът на Олимпиакос.

В класирането гръцкият гранд се намира на 29-о място с 1 точка и без отбелязан гол, а в следващия кръг му предстои да гостува на Барселона.

