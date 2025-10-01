Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Леонид Шейнгезихт продължи във втория кръг в Сарагоса

Леонид Шейнгезихт продължи във втория кръг в Сарагоса

  • 1 окт 2025 | 21:33
  • 513
  • 0
Българският състезател Леонид Шейнгезихт се класира за втория кръг на турнира по тенис в Сарагоса на клей с награден фонд 25 000 долара, след като преодоля на старта представителя на домакините Давид Нахаро с 6:2, 6:4.

Шейнгезихт направи два пробива в първия сет и един във втория. Българинът пропусна три мачбола, като първите два бяха при сервис на испанеца, но успя да реализира четвъртия за крайната победа.

В следващата фаза той ще срещне Ник Хард от Доминиканската република.

В същия турнир друг българин - Янаки Милев, загуби на старта от испанеца Мигел Дамас с 4:6, 6:4, 4:6 за повече от три часа и половина на корта.

