Леонид Шейнгезихт продължи във втория кръг в Сарагоса

Българският състезател Леонид Шейнгезихт се класира за втория кръг на турнира по тенис в Сарагоса на клей с награден фонд 25 000 долара, след като преодоля на старта представителя на домакините Давид Нахаро с 6:2, 6:4.

Шейнгезихт направи два пробива в първия сет и един във втория. Българинът пропусна три мачбола, като първите два бяха при сервис на испанеца, но успя да реализира четвъртия за крайната победа.

Милев срещу Шейнгезихт на четвъртфиналите на двойки в Сарагоса

В следващата фаза той ще срещне Ник Хард от Доминиканската република.

В същия турнир друг българин - Янаки Милев, загуби на старта от испанеца Мигел Дамас с 4:6, 6:4, 4:6 за повече от три часа и половина на корта.