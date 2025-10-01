Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Милев срещу Шейнгезихт на четвъртфиналите на двойки в Сарагоса

Милев срещу Шейнгезихт на четвъртфиналите на двойки в Сарагоса

  • 1 окт 2025 | 08:36
  • 250
  • 0
Милев срещу Шейнгезихт на четвъртфиналите на двойки в Сарагоса

Българите Янаки Милев и Леонид Шейнгезихт ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Сарагоса (Испания) с награден фонд 25 хиляди долара.

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев и Алваро Буено (Испания), поставени под №1 в схемата, победиха с 6:4, 6:1 Алекс Марти Пуйолрас (Испания) и Паоло Шиавоне (Италия).

Леонид Шейнгезихт и Кузей Чекирге (Турция) се наложиха със 7:6(4), 7:6(4) над Хенри Барет (САЩ) и Бенджамин Джордж (Канада).

Янаки Милев и Леонид Шейнгезихт ще играят утре срещите от първия кръг на сингъл.

Милев ще играе срещу №4 Мигел Дамас (Испания). Квалификантът Шейнгензихт пък ще играе срещу Давид Нааро (Испания).

Следвай ни:

Още от Тенис

Седем българки се класираха за 1/4-финалите на двойки на турнир от ITF във Варна

Седем българки се класираха за 1/4-финалите на двойки на турнир от ITF във Варна

  • 1 окт 2025 | 09:48
  • 240
  • 0
Димитър Кузманов победи бивш топ 100 тенисист на "Чалънджър" в Испания

Димитър Кузманов победи бивш топ 100 тенисист на "Чалънджър" в Испания

  • 1 окт 2025 | 08:55
  • 712
  • 0
Анисимова срещу Паолини на 1/4-финалите в Пекин

Анисимова срещу Паолини на 1/4-финалите в Пекин

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 961
  • 0
Алкарас е горд, че преодолял трудното начало на годината

Алкарас е горд, че преодолял трудното начало на годината

  • 30 сеп 2025 | 17:56
  • 1295
  • 0
Швьонтек постави здравето си пред правилата

Швьонтек постави здравето си пред правилата

  • 30 сеп 2025 | 16:54
  • 3166
  • 0
Съдиите по линиите остават на "Ролан Гарос" и догодина

Съдиите по линиите остават на "Ролан Гарос" и догодина

  • 30 сеп 2025 | 16:41
  • 529
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС обяви съдията на ЦСКА - Лудогорец

БФС обяви съдията на ЦСКА - Лудогорец

  • 1 окт 2025 | 09:35
  • 2430
  • 0
Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

  • 1 окт 2025 | 10:06
  • 3236
  • 2
Ботев (Пд) поглежда към Херо

Ботев (Пд) поглежда към Херо

  • 1 окт 2025 | 10:12
  • 1037
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438448
  • 15
Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

  • 1 окт 2025 | 06:01
  • 8309
  • 5
Галатасарай повали Ливърпул

Галатасарай повали Ливърпул

  • 1 окт 2025 | 00:00
  • 36687
  • 65