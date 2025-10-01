Иван Кочев: По-добрият да победи

Днес, Марица (Милево) приема Розова долина (Казанлък). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Изключително съм доволен от направеното в последния мач. Става въпрос за отношението към двубоя и начина по който го проведохме на терена, за да достигнем до хубавата победа. Трябва обаче да го правим всеки път, да задържим нивото. Ето, предстои ни поредно сериозно изпитание. Розова долина е опасен противник. Балансиран и обигран отбор. Способен е да накаже всяка грешка. Води го добър треньор. Играят футбол. Ние също. По-добрият да победи“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).