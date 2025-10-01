Атанас Апостолов: Ако продължим да грешим, в Милево ще изживеем кошмар

Днес, Розова долина (Казанлък) играе с Марица в Милево. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Още в дебютния си сезон, Марица (Милево) показа, че е добър отбор. От началото на настоящата кампания демонстрира силни игри и резултати. Предстоящото ни гостуване на техния стадион ще е още по-тежко за нас. Иван Кочев е подготвил футболистите си максимално добре. Ако продължим с грешките от предишните ни двубои, нищо добро не ни очаква в Милево. Изиграхме на ниво последните срещи. Покажем ли това, което направихме в последния ни двубой, можем да се надяваме на точки. Проблемите ни са свързани с пропуските пред гола и грешките в защита. Именно за това трябва срещу Марица да играем с пределна концентрация“, коментира пред Sportal.bg Атанас Апостолов, треньор на „розите“.