Световната шампионка на 800 м сподели какво е чувството да победиш ментора и най-добрата си приятелка Мери Мораа в Токио

Лилиан Одира разкри какво е било да се състезава срещу Мери Мораа и какво е чувството да спечелиш титлата на 800 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио. В бягането на 800 метра при жените Лилиан Одира влезе в състезанието като аутсайдер, тъй като в надпреварата участваха олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън и защитаващата титлата си Мери Мораа.

Въпреки това Лилиан Одира шокира целия свят, като грабна победата с личен рекорд от 1:54.62, подобрявайки 42-годишния рекорд от 1:54.68 на чешката легенда Ярмила Кратохвилова от 1983 г.

Джорджия Хънтър Бел от Великобритания и олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън я последваха плътно, за да спечелят съответно сребърен и бронзов медал с времена 1:54.90 и 1:54.91. Мери Мораа остана на седмо място с 1:57.10, след като изглеждаше като вероятен победител в първата обиколка на състезанието.

Лилиан Одира обясни, че Мери Мораа е една от добрите ѝ приятелки и преди финала на 800 метра са обсъдили как най-добре да действат, за да гарантират, че титлата ще остане в Кения.

Одира посочи, че докато са били в Токио, са делили една стая и преди да излязат на пистата, Мери Мораа я е насърчила, заедно със Сара Мораа, да не се притесняват за нея, а да се съсредоточат върху чистото си бягане.

"Мери Мораа е моя добра приятелка, една от най-добрите, които имам, и мисля, че това беше вторият път, в който бягаме заедно след олимпийските квалификации“, каза Лилиан Одира пред Sport On на NTV. "Преди състезанието Мери Мораа каза да дадем всичко от себе си. Тя беше моя съквартирантка и ме посъветва да не се връщаме в стаята със съжаления... беше хубаво.“

Лилиан Одира отбеляза още, че именно сплотеността в женския лагер е довела до успеха им на Световното първенство по лека атлетика.

Отборът на Кения спечели 11 медала, като девет от тях бяха завоювани от жените. Кенийките също така постигнаха пълен успех със златни медали във всички дисциплини от 800 метра до маратона.

Освен златния медал на Лилиан Одира на 800 метра, Фейт Кипиегон спечели още един златен медал на 1500 метра, а Доркус Евои завърши втора. Фейт Черотич триумфира в бягането на 3000 метра с препятствия при жените.

Беатрис Чебет си осигури двоен златен медал на 5000 и 10 000 метра при жените, а Фейт Кипйегон си тръгна със сребърен медал на 5000 метра. Перес Джепчирчир спечели златен медал в маратона при жените.

При мъжете Рейнолд Черуйот и Едмънд Серем спечелиха бронзови медали съответно на 1500 метра и 3000 метра с препятствия, а Емануел Ваньони си осигури златото на 800 метра.

"Мисля, че в спорта единството и обичта са ключови. През 2023 г. Мери беше световна шампионка и не знаеше дали аз ще стана такава, но сега съм, а не знам кой ще бъде следващият шампион“, добави Лилиан Одира.„Обичта и единството вървят ръка за ръка и ние не завиждаме на никого. И сега, ако отида на състезание с Мери Мораа и тя спечели, няма да ѝ завиждам, защото това е нейният труд. Имаме това единство и голяма подкрепа.“„Когато отивах на Диамантената лига в Силезия, Мери Мораа ми се обади и ми каза да не изоставам от темпото. Чувствам, че това е човек, който ми желае доброто, така че нямам причина да ѝ завиждам. Единството и обичта са причината да просперираме.“

Снимки: Gettyimages