  3. Мота: Имаме очаквания, че ще направим добър мач срещу Бетис

  • 1 окт 2025 | 16:38
  • 3248
  • 4

Старши треньорът на Лудогорец – Руи Мота, сподели очакванията си за предстоящото домакинство на Бетис от втория кръг на основната фаза в Лига Европа.

„Да, в Лига Европа винаги се изправяме срещу много добри отбори. Някои казват, че Бетис е много добър отбор с много добър треньор. Ние уважаваме всички, но имаме очаквания, че ще направим много добър мач утре“, започна Руи Мота.

Той коментира и треньора на испанците – Мануел Пелегрини: „Той е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматен мач. смятам движенията да бъдат в наша, а не в тяхна полза“.

„Много пъти съм казвал, че във футбола трябва да оценяваме настоящето. Бетис е добър отбор с голяма история, но Лудогорец също има своята история, ние трябва да приемем всичко позитивно и с добра енергия. Групата е в добро настроение, работим здраво и очакваме утре да направим много добър мач срещу Бетис“, коментира Мота за миналото на Лудогорец срещу Бетис, в което „орлите“ имат 2 загуби.

„След мача в Швеция казах, това е Лудогорец, който изигра най-консистентният си мач. Отборът имаше нужда от точно такъв мач, за да се чувства сигурен и мотивиран и сега трябва да продължаваме да се развиваме и да играем такива мачове“, завърши треньорът на Лудогорец.

