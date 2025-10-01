Андрей Жеков: Момчетата бяха великолепни!

ВК Левски София посрещна своите герои от националния отбор, който спечели сребро на Световното първенство в Манила, Филипините.

Д-р Елеонора Лилова, директор на Регионалното управление на образованието за град София, връчи на Александър Николов, Стоил Палев, Дамян Колев, Димитър Добрев, Венислав Антов, Преслав Петков и Симеон Николов специални плакети от името на 166-о спортно училище “Васил Левски”, чийто възпитаниците са всички играчи.

“Момчетата бяха великолепни! Не само заради резултата, но и заради целите усилия, които положиха през цялото лято за този резултат, който е невероятен, но дори и да не се беше случил, те свършиха тази цяла работа. Момчетата заслужават цялото това нещо, което те тепърва ще осъзнаят всъщност какво са направили”, заяви помощник треньора на националния отбор Андрей Жеков пред Sportal.bg.