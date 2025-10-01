Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Община Шумен се включи в Европейската седмица на спорта #BeActiveTour

Община Шумен се включи в Европейската седмица на спорта #BeActiveTour

  • 1 окт 2025 | 18:05
  • 349
  • 0
Община Шумен се включи в Европейската седмица на спорта #BeActiveTour

Община Шумен се включи в Европейската седмица на спорта #BeActiveTour. Кметът Христо Христов, заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев и Теодорина Тодорова-Петканин, директор на Дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество" към Министерството на младежта и спорта, дадоха началото на инициативата в зала "Арена Шумен" в областния град.

В приветствието си към участниците в събитието и присъстващите Христов подчерта, че му е изключително приятно, че днес шуменци са домакини на Европейската седмица на спорта.

"Няма как като местна власт да не подкрепим инициативата на Министерството на младежта и спорта и на заместник-министър Георгиев, защото сме наясно, че физическата активност е здраве, а ние, като местна власт, имаме две основни цели, които ги повтаряме в нашата политика за развитие на община Шумен – на първо място здраве на младите хора и на второ място – необходимото образование за тях", каза кметът на Шумен. "Смятам, че именно тази инициатива съответства на тази политика и допринася да имаме здраво и образовано поколение", допълни той.

С усмивки и любов Велопоходът на толерантността събра рекорден брой участници
С усмивки и любов Велопоходът на толерантността събра рекорден брой участници

Заместник-министър Георгиев пожела на участниците в Европейската седмица на спорта да са активни, да спортуват, да се образоват.

"Вие сте бъдещето на България, бъдещето на община Шумен, и всеки един от вас ще намери място да е тук след 10 години, а може би и по-скоро. Много е важно да слушате вашите преподаватели, треньори, те трябва да бъдат заредени с огромно търпение и винаги ще знаят, че ще предадат най-доброто от тях към вас. Бъдете много активни и ви пожелавам много здраве и успех на спортното поприще", допълни той.

Теодорина Тодорова-Петканин каза, че Европейска седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия, която се открива всяка година на 23 септември във всички държави членки на ЕС.

"Нашата цел не е да спортуваме само един ден в годината, а да спортуваме активно през цялата година. Затова именно днес сме тук, в Шумен, за да подадем ръка на вас и вашите треньори, на Община Шумен, на която благодарим за съдействието и организацията", каза още тя.

Столична община поиска становище от институциите за придвижване на проекта за реконструкция на Симеоновския лифт
Столична община поиска становище от институциите за придвижване на проекта за реконструкция на Симеоновския лифт

На събитието присъстваха заместник-кметът по икономическо развитие на община Шумен Николай Колев и заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева. По време на церемонията по откриването бяха наградени изявени млади състезатели, излъчени от спортните клубове в областния град. Награди бяха присъдени на Ивайло Иванов, Стивалина Кръстева, Иванина Иванова, Александра Спасова, Алтан Еюб и Камен Вичев от Спортен клуб по карате "Киокушин", на Виктор Колев от Спортен клуб "Киокушин - Шумен", както и на Андрей Димитров, Георги Желязков, Ростислав Руменов и Пламен Донков от Спортен клуб "ММА Шумен".

Заместник-министър Георгиев връчи плакет на кмета на община Шумен. Той награди и участници в демонстрациите в Европейска седмица на спорта в града. Спортното събитие продължи с мажоретни изпълнения, представяне на художествена гимнастика и демонстрации на различни спортове, организирани от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа "Хан Крум" и спортни клубове.

Варна е домакин на #BeActiveNight
Варна е домакин на #BeActiveNight

Както БТА съобщи, десетото юбилейно издание на Европейската седмица на спорта #BeActive бе открито в зала "Асикс Арена" в София.

Снимка: Община Шумен

Следвай ни:

Още от Други спортове

Исторически ден за България на Европейското по шосейно колоездене във Франция

Исторически ден за България на Европейското по шосейно колоездене във Франция

  • 1 окт 2025 | 13:32
  • 1465
  • 0
Контузия провалила подготовката на Ангел Русев за Световното

Контузия провалила подготовката на Ангел Русев за Световното

  • 30 сеп 2025 | 20:24
  • 1207
  • 1
Европейският отбор похарчи 230 000 паунда за купон след спечелването на Купа "Райдър"

Европейският отбор похарчи 230 000 паунда за купон след спечелването на Купа "Райдър"

  • 30 сеп 2025 | 18:59
  • 1292
  • 0
Очаква се бюджетът за спорт да нарасне с 1/3 през 2026 година

Очаква се бюджетът за спорт да нарасне с 1/3 през 2026 година

  • 30 сеп 2025 | 16:39
  • 591
  • 0
Столична община поиска становище от институциите за придвижване на проекта за реконструкция на Симеоновския лифт

Столична община поиска становище от институциите за придвижване на проекта за реконструкция на Симеоновския лифт

  • 30 сеп 2025 | 12:53
  • 560
  • 0
Карлос Насар загря за световното, докосвайки новите рекорди

Карлос Насар загря за световното, докосвайки новите рекорди

  • 30 сеп 2025 | 12:48
  • 17703
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444777
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1798
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17518
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17829
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15875
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3801
  • 0