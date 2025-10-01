Община Шумен се включи в Европейската седмица на спорта #BeActiveTour

Община Шумен се включи в Европейската седмица на спорта #BeActiveTour. Кметът Христо Христов, заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев и Теодорина Тодорова-Петканин, директор на Дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество" към Министерството на младежта и спорта, дадоха началото на инициативата в зала "Арена Шумен" в областния град.

В приветствието си към участниците в събитието и присъстващите Христов подчерта, че му е изключително приятно, че днес шуменци са домакини на Европейската седмица на спорта.

"Няма как като местна власт да не подкрепим инициативата на Министерството на младежта и спорта и на заместник-министър Георгиев, защото сме наясно, че физическата активност е здраве, а ние, като местна власт, имаме две основни цели, които ги повтаряме в нашата политика за развитие на община Шумен – на първо място здраве на младите хора и на второ място – необходимото образование за тях", каза кметът на Шумен. "Смятам, че именно тази инициатива съответства на тази политика и допринася да имаме здраво и образовано поколение", допълни той.

Заместник-министър Георгиев пожела на участниците в Европейската седмица на спорта да са активни, да спортуват, да се образоват.

"Вие сте бъдещето на България, бъдещето на община Шумен, и всеки един от вас ще намери място да е тук след 10 години, а може би и по-скоро. Много е важно да слушате вашите преподаватели, треньори, те трябва да бъдат заредени с огромно търпение и винаги ще знаят, че ще предадат най-доброто от тях към вас. Бъдете много активни и ви пожелавам много здраве и успех на спортното поприще", допълни той.

Теодорина Тодорова-Петканин каза, че Европейска седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия, която се открива всяка година на 23 септември във всички държави членки на ЕС.

"Нашата цел не е да спортуваме само един ден в годината, а да спортуваме активно през цялата година. Затова именно днес сме тук, в Шумен, за да подадем ръка на вас и вашите треньори, на Община Шумен, на която благодарим за съдействието и организацията", каза още тя.

На събитието присъстваха заместник-кметът по икономическо развитие на община Шумен Николай Колев и заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева. По време на церемонията по откриването бяха наградени изявени млади състезатели, излъчени от спортните клубове в областния град. Награди бяха присъдени на Ивайло Иванов, Стивалина Кръстева, Иванина Иванова, Александра Спасова, Алтан Еюб и Камен Вичев от Спортен клуб по карате "Киокушин", на Виктор Колев от Спортен клуб "Киокушин - Шумен", както и на Андрей Димитров, Георги Желязков, Ростислав Руменов и Пламен Донков от Спортен клуб "ММА Шумен".

Заместник-министър Георгиев връчи плакет на кмета на община Шумен. Той награди и участници в демонстрациите в Европейска седмица на спорта в града. Спортното събитие продължи с мажоретни изпълнения, представяне на художествена гимнастика и демонстрации на различни спортове, организирани от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа "Хан Крум" и спортни клубове.

Както БТА съобщи, десетото юбилейно издание на Европейската седмица на спорта #BeActive бе открито в зала "Асикс Арена" в София.

Снимка: Община Шумен