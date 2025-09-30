Популярни
Столична община поиска становище от институциите за придвижване на проекта за реконструкция на Симеоновския лифт

  • 30 сеп 2025 | 12:53
  • 451
  • 0
Столична община поиска становище от институциите за придвижване на проекта за реконструкция на Симеоновския лифт

Столична община изпрати официални писма до Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и до Дирекция „Природен парк Витоша“ във връзка с постъпила идейна разработка за реконструкция на кабинковата въжена линия „Симеоново – Алеко“.

С цел обезпечаване на експертна оценка и координация между компетентните институции, кметът на София Васил Терзиев поиска становища за необходимите стъпки за съгласуване и реализиране на проекта.

„Витоша не е само символ на София - тя значи по-качествен и активен живот, повече туризъм и посетители в страната ни. Само с общи усилия и ясна координация можем да си върнем достъпа до планината и да реализираме този стратегически проект. Планината е нашето неизползвано богатство, а възстановяването на Симеоновския лифт е ключова стъпка към това тя отново да стане част от ежедневието на града“, подчерта кметът Васил Терзиев.

Столична община очаква експертните становища, за да бъдат предприети следващите стъпки по съгласуване и придвижване на проекта.

